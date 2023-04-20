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В США заявили, что будут координировать с Южной Кореей дополнительную поддержку Украины
Соединенные Штаты продолжат тесную координацию с Южной Кореей, в частности, по увеличению поддержки Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США.
Спикер назвал Южную Корею ключевым азиатским союзником и "устойчивым партнером" в защите суверенитета Украины.
"Республика Корея была верным партнером по защите права Украины на территориальный суверенитет от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения… Мы продолжим тесную координацию с нашим союзником по вопросу дополнительной поддержки Украины", – сказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые заговорил об изменении своей позиции против вооружения Украины. Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, кроме гуманитарной и экономической помощи, если она подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.
Это первый случай, когда Сеул заявил о готовности предоставить Украине оружие более чем через год после того, как исключил возможность летальной помощи.
На следующей неделе Юн посетит Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы отметить 70-летие альянса двух стран.