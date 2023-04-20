В США заявили, что будут координировать с Южной Кореей дополнительную поддержку Украины

Соединенные Штаты продолжат тесную координацию с Южной Кореей, в частности, по увеличению поддержки Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

Спикер назвал Южную Корею ключевым азиатским союзником и "устойчивым партнером" в защите суверенитета Украины.

"Республика Корея была верным партнером по защите права Украины на территориальный суверенитет от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения… Мы продолжим тесную координацию с нашим союзником по вопросу дополнительной поддержки Украины", – сказал он.

Напомним, Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые заговорил об изменении своей позиции против вооружения Украины. Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, кроме гуманитарной и экономической помощи, если она подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.

Это первый случай, когда Сеул заявил о готовности предоставить Украине оружие более чем через год после того, как исключил возможность летальной помощи.

На следующей неделе Юн посетит Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы отметить 70-летие альянса двух стран.