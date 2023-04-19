В Южной Корее назвали условия, при которых будут поставлять оружие в Украину

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые заговорил об изменении своей позиции против вооружения Украины. Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, кроме гуманитарной и экономической помощи, если она подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.

В интервью Reuters накануне своего государственного визита в США на следующей неделе Юн сказал, что его правительство изучает, как помочь защитить и отстроить Украину, так же, как и Южная Корея получала международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, любое широкомасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — сказал Юн.

Это первый случай, когда Сеул заявил о готовности предоставить Украине оружие более чем через год после того, как исключил возможность летальной помощи.

Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать антагонизации России из-за ее работающих там компаний и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на усиление давления со стороны западных стран по поставкам оружия.

На следующей неделе Юн посетит Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы отметить 70-летие альянса двух стран.

Правительство Южной Кореи еще в прошлом году одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab. Самоходная артиллерийская установка выполнена с использованием южнокорейских компонентов.