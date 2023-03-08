Южная Корея согласовала поставку польских гаубиц Krab Украине, – Reuters

Правительство Южной Кореи еще в прошлом году одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab. Самоходная артиллерийская установка сделана с использованием южнокорейских компонентов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны в Сеуле.

"Мы просмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... потом мы приняли решение предоставить лицензию на экспорт Польше", - заявил агентству директор отдела европейско-азиатского Бюро международного сотрудничества Ким Хенг Чол.

Таким образом, появилось первое подтверждение, что Южная Корея официально дала добро на поставку Украине компонентов вооружений, хотя бы косвенно.

Ранее официальные лица Сеула отказывались комментировать поставки Украине гаубиц Krab. А законодательство страны запрещает прямую продажу оружия странам, находящимся в активном конфликте.

САУ Krab – это польская самоходная гаубица калибра 155мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Гаубица имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90, 155-мм пушки французской Nexter Systems. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.

Напомним, в мае прошлого года Польша отправила Украине 18 самоходных гаубиц Krab. Кроме того, Польша обучила сотню украинских артиллеристов работе с этим вооружением.