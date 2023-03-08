Південна Корея погодила поставку польських гаубиць Krab Україні, – Reuters

Уряд Південної Кореї ще минулого року схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab. Самохідна артилерійська установка виготовлена із використанням південнокорейських компонентів.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Міноборони у Сеулі.

"Ми переглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... потім ми прийняли рішення надати ліцензію на експорт Польщі", - заявив агентству директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьонг Чол.

Таким чином, з'явилося перше підтвердження, що Південна Корея офіційно дала добро на постачання Україні компонентів озброєнь, хай і опосередковано.

Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати поставки Україні гаубиць Krab. А законодавство країни забороняє прямий продаж зброї країнам, які перебувають в активному конфлікті.

САУ Krab - це польська самохідна гаубиця калібру 155мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90, 155-мм гармати французької Nexter Systems. Шасі установки - від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.

Нагадаємо, у травні минулого року Польща відправила Україні 18 самохідних гаубиць Krab. Крім того, Польща навчила сотню українських артилеристів роботі з цим озброєнням.