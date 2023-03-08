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Південна Корея погодила поставку польських гаубиць Krab Україні, – Reuters
Уряд Південної Кореї ще минулого року схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab. Самохідна артилерійська установка виготовлена із використанням південнокорейських компонентів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Міноборони у Сеулі.
"Ми переглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... потім ми прийняли рішення надати ліцензію на експорт Польщі", - заявив агентству директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьонг Чол.
Таким чином, з'явилося перше підтвердження, що Південна Корея офіційно дала добро на постачання Україні компонентів озброєнь, хай і опосередковано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати поставки Україні гаубиць Krab. А законодавство країни забороняє прямий продаж зброї країнам, які перебувають в активному конфлікті.
САУ Krab - це польська самохідна гаубиця калібру 155мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90, 155-мм гармати французької Nexter Systems. Шасі установки - від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.
Нагадаємо, у травні минулого року Польща відправила Україні 18 самохідних гаубиць Krab. Крім того, Польща навчила сотню українських артилеристів роботі з цим озброєнням.