Південна Корея передала Україні 10 "швидких"

Республіка Корея передала для українських медзакладів 10 автівок екстреної медичної допомоги. Автомобілі швидкої медичної допомоги вже в дорозі до українських лікарень.

Їх відправлять до Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської і Сумської областей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Повідомляється, що авто хоч і не великі по розміру, але добре сплановані всередині і розраховані на транспортування як мінімум двох лежачих пацієнтів. "Швидкі" обладнані автоматичними дефібриляторами, ношами, кисневими балонами, бандажами, шийними комірцями, аспіраційними катетерами, тейпами для катетеризації вен тощо.

"Географічно ми розташовані на самому кордоні з Росією. І майже щодня відбувається артилерійський обстріл. Тому ця автівка швидкої медичної допомоги нам дуже необхідна", - розповів головний лікар Білопільського центру первинної медичної допомоги, що на Сумщині, Костянтин Рожин.

Отримання автівок стало можливим завдяки співпраці посольства Республіки Корея в Україні, посла Кім Хьонг Те, посла України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка, співголови міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея Дмитра Припутня і Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, Сполучені Штати продовжать тісну координацію з Південною Кореєю щодо збільшення підтримки України.