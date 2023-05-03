Южная Корея передала Украине 10 "скорых"

Республика Корея передала для украинских медучреждений 10 автомобилей экстренной медицинской помощи. Автомобили скорой медицинской помощи уже в пути в украинские больницы.

Их отправят в Днепропетровскую, Закарпатскую, Львовскую и Сумскую области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что авто хоть и не велики по размеру, но хорошо спланированы внутри и рассчитаны на транспортировку как минимум двух лежачих пациентов. "Быстрые" оборудованы автоматическими дефибрилляторами, носилками, кислородными баллонами, бандажами, шейными воротничками, аспирационными катетерами, тейпами для катетеризации вен.

"Географически мы расположены на самой границе с Россией. И почти ежедневно происходит артиллерийский обстрел. Поэтому этот автомобиль скорой медицинской помощи нам очень необходим", - рассказал главный врач Белопольского центра первичной медицинской помощи на Сумщине, Константин Рожин.

Получение автомобилей стало возможным благодаря сотрудничеству посольства Республики Корея в Украине, посла Ким Хёнг То, посла Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко, сопредседателя межпарламентских связей с Республикой Корея Дмитрия Припутная и Министерства здравоохранения.

Напомним, Соединенные Штаты продолжат тесную координацию с Южной Кореей по увеличению поддержки Украины.