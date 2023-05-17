Южная Корея предоставит Украине $130 миллионов финансовой помощи

Южная Корея подписала соглашение с Украиной о плане предоставления пакета финансовой помощи в размере 130 миллионов долларов. Это произошло спустя день после того, как первая леди Елена Зеленская попросила о военной поддержке. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Министерство финансов Южной Кореи сообщило, что находящиеся в Сеуле министр финансов Чоо Кюн Хо и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соглашение, по которому Украина получит пакет помощи, который будет состоять из взносов и займов.

Также, как рассказали в министерстве экономики Украины, Украина и Южная Корея подписали соглашение о привлечении в Украину до $8 млрд по чрезвычайно льготным условиям.

“Возможность получения первого транша от EDCF в размере до $300 млн появится уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа соглашения, ожидаемого за месяц от сегодняшнего чрезвычайно важного события. Следующий транш до $3 млрд станет доступен в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд по мере наполнения пайплайных проектов”, - говорится в сообщении.

Срок кредита – до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет.

В мае Южная Корея передала для украинских медучреждений 10 автомобилей экстренной медицинской помощи. Автомобили хоть и не велики по размеру, но хорошо спланированы внутри и рассчитаны на транспортировку как минимум двух лежачих пациентов.

Отметим, у Южной Кореи есть огромные запасы артиллерийских снарядов и страна может помочь Украине, однако боится реакции России и Китая. В Польше уверены, что к соглашению о поставках может привести только прямое вмешательство президента США Джо Байдена. Глава Штатов мог бы заверить Сеул, что его страна предложит поддержку перед лицом любого агрессивного ответа КНР или РФ.

Позже президент Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые заговорил об изменении своей позиции против вооружения Украины. Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, кроме гуманитарной и экономической помощи, если она подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.

В США заявили, что будут координировать с Южной Кореей дополнительную поддержку Украины.

Правительство Южной Кореи еще в прошлом году одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab. Самоходная артиллерийская установка выполнена с использованием южнокорейских компонентов.