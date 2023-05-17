Японія лікуватиме поранених українських військових

В рамках підтримки України Японія прийме поранених українських військових для лікування. Кілька солдатів будуть прийняті в Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо вже наступного місяця.

Уряд Японії прагне продемонструвати прихильність Україні напередодні саміту Великої семи, який розпочнеться у п’ятницю, повідомляє Kyodo.

Видання зазначає, що лікування українських військових, у тому числі постраждалих від наземних мін, є відповіддю на запит України про допомогу. Уряд також розгляне, чи зможе він покрити витрати на лікування.

План Японії щодо лікування поранених військових може бути обговорений під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським у четвер.

Проте, японська влала хвилюється, що якщо після лікування воїнів їх відправлять назад на передову, це може сприйматися як надання боєздатності іншій країні.

За інформацією Kyodo, у той час як Сполучені Штати та європейські країни постачали Україні танки, винищувачі та далекобійну артилерію, суворі правила Японії щодо експорту зброї дозволяють запропонувати Києву лише нелетальне обладнання, таке як бронежилети, шоломи та безпілотники.

Японія не може допомогти Україні зброєю, але виділила $ 470 млн допомоги на розмінування територій та відновлення критичної інфраструктури.