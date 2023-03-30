Японія виділила $ 470 млн допомоги Україні - на що підуть кошти

Новий пакет гуманітарної допомоги уряд Японії спрямує на розмінування територій та відновлення критичної інфраструктури в Україні. Про це повідомило міністерство закордонних справ Японії.

В рамках грантової «Програми екстреного відновлення Фаза 2» Японія виділила 470 млн дол Україні. Кошти, пояснили в уряді Японії, мають сприяти швидкому відродженню та відбудові України.

"Японія продовжить допомагати і підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародним співтовариством, в тому числі з членами "Великої сімки"", – підкреслили в японському уряді.

Україна отримає двома частинами. 400 млн дол спрямують на закупівлю обладнання, необхідного для:

розмінування та розмінування завалів, які є передумовами для відновлення та реконструкції, відбудови засобів до існування, включаючи забезпечення базової інфраструктури,

відновлення сільського господарства як ключової галузі,

зміцнення демократії та управління.



Другу частину пакету виділять на відновлення та покращення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. 70 млн дол. Україні перерахують через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).

Японія активно допомагає Україні у відбудові критичної інфраструктури та у відновленні енергетичного сектору. Так, у січні 2023 року уряд вже виділив 95 млн дол на відновлення понівечених українських об'єктів.

А у листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму 2,57 млн доларів.

Нагадаємо, у 2022 році японський уряд через повномасштабне вторгнення РФ надав Україні більше 1,6 млрд доларів офіційної фінансової і матеріальної допомоги.

У лютому 2023 року Японія запровадила нові санкції проти 48 фізичних осіб. До списку потрапили росіяни, поплічник окупантів та понад 70 організацій. Під персональні санкції потрапили заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін і президент концерну "Калашников" Алан Лушніков. Обмеження також стосуються співробітників адміністрації Путіна. Зокрема, начальника управління із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева та його заступника - Бориса Рапопорта.