Япония выделила $470 млн Украине – на что пойдут средства

Новый пакет гуманитарной помощи правительство Японии направит на разминирование территорий и восстановление критической инфраструктуры в Украине. Об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.

В рамках грантовой «Программы экстренного восстановления Фаза 2» Япония выделила 470 млн долл. Украине. Средства, объяснили в правительстве Японии, должны способствовать скорейшему возрождению и восстановлению Украины.

"Япония продолжит помогать и поддерживать народ Украины, сталкивающийся с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе с членами "Большой семерки"", - подчеркнули в японском правительстве.

Украина получит две части. 400 млн долл. направят на закупку оборудования, необходимого для:

разминирование завалов, являющихся предпосылками для восстановления и реконструкции, восстановления средств к существованию, включая обеспечение базовой инфраструктуры,

восстановление сельского хозяйства как ключевой отрасли,

укрепление демократии и управления.



Вторая часть пакета будет выделена на восстановление и улучшение энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. 70 млн дол. Украина будет перечислена через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Япония активно помогает Украине в восстановлении критической инфраструктуры и восстановлении энергетического сектора. Так, в январе 2023 года правительство уже выделило 95 млн долл. на восстановление украинских объектов.

А в ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму 2,57 млн долларов.

Напомним, в 2022 году японское правительство из-за полномасштабного вторжения РФ предоставило Украине более 1,6 млрд долларов официальной финансовой и материальной помощи.

В феврале 2023 г. Япония ввела новые санкции против 48 физических лиц. В список попали россияне, приспешник окупантов и более 70 организаций. Под персональные санкции оказались заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин и президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Ограничения также касаются сотрудников администрации Путина. В частности, начальника управления по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и его заместителя – Бориса Рапопорта.