Япония будет лечить раненых украинских военных

В рамках поддержки Украины Япония примет раненых украинских военных для лечения. Несколько солдат будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио уже в следующем месяце.

Правительство Японии стремится продемонстрировать приверженность Украине в преддверии саммита Большой семи, который начнется в пятницу, сообщает Kyodo.

Издание отмечает, что лечение украинских военных, в том числе пострадавших от наземных мин, ответ на запрос Украины о помощи. Правительство также рассмотрит, сможет ли оно покрыть расходы по лечению.

План Японии по лечению раненых военных может быть обсужден во время встречи министра обороны Ясукадзу Хамады с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским в четверг.

Тем не менее, японская власть волнуется, что если после лечения воинов их отправят обратно на передовую, это может восприниматься как предоставление боеспособности другой стране.

По информации Kyodo, в то время как Соединенные Штаты и европейские страны снабжали Украину танками, истребителями и дальнобойной артиллерией, строгие правила Японии по экспорту оружия позволяют предложить Киеву только нелетальное оборудование, такое как бронежилеты, шлемы и беспилотники.

Япония не может помочь Украине оружием, но выделила $470 млн помощи на разминирование территорий и восстановление критической инфраструктуры.