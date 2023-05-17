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Япония будет лечить раненых украинских военных
В рамках поддержки Украины Япония примет раненых украинских военных для лечения. Несколько солдат будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио уже в следующем месяце.
Правительство Японии стремится продемонстрировать приверженность Украине в преддверии саммита Большой семи, который начнется в пятницу, сообщает Kyodo.
Издание отмечает, что лечение украинских военных, в том числе пострадавших от наземных мин, ответ на запрос Украины о помощи. Правительство также рассмотрит, сможет ли оно покрыть расходы по лечению.
План Японии по лечению раненых военных может быть обсужден во время встречи министра обороны Ясукадзу Хамады с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским в четверг.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тем не менее, японская власть волнуется, что если после лечения воинов их отправят обратно на передовую, это может восприниматься как предоставление боеспособности другой стране.
По информации Kyodo, в то время как Соединенные Штаты и европейские страны снабжали Украину танками, истребителями и дальнобойной артиллерией, строгие правила Японии по экспорту оружия позволяют предложить Киеву только нелетальное оборудование, такое как бронежилеты, шлемы и беспилотники.
Япония не может помочь Украине оружием, но выделила $470 млн помощи на разминирование территорий и восстановление критической инфраструктуры.