Япония выделит $1 млрд в помощь странам, принявшим украинских беженцев

Сегодня в Японии предстоит обнародовать план помощи европейским странам на 1 миллиард долларов. Помощь разделят между государствами, принявшими украинских беженцев.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра финансов Японии Сюничи Судзуки.

Как отметил Судзуки, финансирование программы будет осуществляться через государственный Японский банк международного сотрудничества (JBIC), обычно предоставляющий помощь в форме кредитования, гарантий и инвестиций в акции.

Об этом он рассказал во время визита в Ниигату, где возглавит трехдневное заседание лидеров "Большой семерки" (G7).

Ожидается, что на встрече G7 страны подтвердит свою твердую поддержку Украины, продолжая давление на Россию, чтобы она прекратила войну.

30 марта стало известно, что Япония выделила $470 млн помощи Украине. Новый пакет гуманитарной помощи правительство Японии направит на разминирование территорий и восстановление критической инфраструктуры в Украине.

Позже министр финансов Японии Суничи Судзуки заявил о передаче 3,5 млрд. долларов США прямой бюджетной поддержки Украине в течение 2023 года.