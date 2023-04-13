Украина получит 3,5 млрд долларов США от Японии: на что пойдут деньги

Министр финансов Японии Суничи Судзуки заявил о передаче 3,5 млрд. долларов США прямой бюджетной поддержки Украине в течение 2023 года. Такую информацию глава японского ведомства озвучил во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко в США - сообщается на сайте Минфина Украины.

Средства от Японии позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы в Украине.

Сергей Марченко подчеркнул, что внешнее финансирование играет ключевую роль в сохранении макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

“Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Председательствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины”, - отметил Сергей Марченко.

Отметим, с начала полномасштабной войны Япония выделила Украине 581 млн. долларов США льготного финансирования.

По подсчетам от Правительства Украины, Всемирного банка, Европейской Комиссии и ООН, Украине для быстрого восстановления в 2023 году нужно 14,1 млрд. долларов США.

В марте Япония расширила санкции против России. В список товаров, которые не разрешается отправлять в Россию, попали космические аппараты и компоненты для них, авиационные и корабельные двигатели и котлы. Экспортные ограничения будут касаться и строительной техники, электрооборудования, оптического оборудования, оптоволокна, экскаваторов, бульдозеров и даже игрушек.

Напомним, 30 марта 2023 года, Япония выделила $470 млн помощи Украине. Новый пакет гуманитарной помощи правительство Японии направит восстановление критической инфраструктуры в Украине. 400 млн дол. пойдут на закупку оборудования, необходимого для разминирования завалов, восстановления средств к существованию, включая обеспечение базовой инфраструктуры, восстановление сельского хозяйства. Вторая часть пакета будет выделена на восстановление и улучшение энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. 70 млн дол. Украина будет перечислена через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Вчера стало известно, что Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов.

Средства планируют направить на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

В частности деньги пойдут на аварийный ремонт украинских трансформаторов, тепловых котельных и другого аварийно-критического оборудования.

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