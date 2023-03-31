Сталь, самолеты и дроны - Япония ввела запрет на экспорт в Россию

Япония расширила санкции против России, запретив экспорт беспилотников, стали и алюминия. Об этом заявили в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

В список товаров, которые не разрешается отправлять в Россию, попали космические аппараты и компоненты для них, авиационные и корабельные двигатели и котлы.

Экспортные ограничения будут касаться и строительной техники, электрооборудования, оптического оборудования, оптоволокна, экскаваторов, бульдозеров и даже игрушек.

Запрет вступает в силу 7 апреля 2023 года.

Напомним, в 2022 году японское правительство в связи с полномасштабным вторжением РФ предоставило Украине более 1,6 млрд долларов официальной финансовой и материальной помощи.

Отметим, вчера, 30 марта 2023 года, Япония выделила $470 млн помощи Украине. Новый пакет гуманитарной помощи правительство Японии направит восстановление критической инфраструктуры в Украине. 400 млн дол. пойдут на закупку оборудования, необходимого для разминирования завалов, восстановления средств к существованию, включая обеспечение базовой инфраструктуры, восстановление сельского хозяйства. Вторая часть пакета будет выделена на восстановление и улучшение энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. 70 млн дол. Украина будет перечислена через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

В январе 2023 года правительство Японии выделило 95 млн долл. на восстановление изуродованных украинских объектов. Деньги пойдут на восстановление критической инфраструктуры, поддержку государственных служб и помощь бизнесу.

Ранее правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму 2,57 млн долларов.