Сталь, літаки і дрони - Японія ввела заборону на експорт до Росії

Японія розширила санкції проти Росії, заборонивши експорт безпілотників, сталі та алюмінію. Йдеться в заяві міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Під список товарів, які не дозволяється відправляти до Росії, потрапили космічні апарати та компоненти для них, авіаційні та корабельні двигуни і котли.

Експортні обмеження стосуватимуться і будівельної техніки, електроустаткування, оптичного обладнання, оптоволокна, екскаваторів, бульдозерів і навіть іграшок.

Заборона вступає в дію 7 квітня 2023 року.

Нагадаємо, у 2022 році японський уряд у зв’язку з повномасштабним вторгнення РФ надав Україні більше 1,6 млрд доларів офіційної фінансової і матеріальної допомоги.

Зазначимо, вчора, 30 березня 2023 року, Японія виділила $ 470 млн допомоги Україні. Новий пакет гуманітарної допомоги уряд Японії спрямує на відновлення критичної інфраструктури в Україні. 400 млн дол. підуть на закупівлю обладнання, необхідного для розмінування завалів, відбудови засобів до існування, включаючи забезпечення базової інфраструктури, відновлення сільського господарства. Другу частину пакету виділять на відновлення та покращення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. 70 млн дол. Україні перерахують через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).

У січні 2023 року уряд Японії виділив 95 млн дол на відновлення понівечених українських об'єктів. Гроші підуть на відновлення критичної інфраструктури, підтримку державних служб і допомогу бізнесу.

Раніше уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму 2,57 млн доларів.