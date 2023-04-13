Україна отримає 3,5 млрд доларів США від Японії: на що підуть гроші

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі заявив про передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні впродовж 2023 року. Таку інформацію очільник японського відомства озвучив під час зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком у США - повідомляється на сайті Мінфіну України.

Кошти від Японії дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки в Україні.

Сергій Марченко підкреслив, що зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

“Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України”, — зазначив Сергій Марченко.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Японія виділила Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.

За підрахунками від Уряду України, Світового банку, Європейської Комісії та ООН, Україні для швидкого відновлення у 2023 році потрібно 14,1 млрд доларів США.

У березні Японія розширила санкції проти Росії. Під список товарів, які не дозволяється відправляти до Росії, потрапили космічні апарати та компоненти для них, авіаційні та корабельні двигуни і котли. Експортні обмеження стосуватимуться і будівельної техніки, електроустаткування, оптичного обладнання, оптоволокна, екскаваторів, бульдозерів і навіть іграшок.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року, Японія виділила $ 470 млн допомоги Україні. Новий пакет гуманітарної допомоги уряд Японії спрямує на відновлення критичної інфраструктури в Україні. 400 млн дол. підуть на закупівлю обладнання, необхідного для розмінування завалів, відбудови засобів до існування, включаючи забезпечення базової інфраструктури, відновлення сільського господарства. Другу частину пакету виділять на відновлення та покращення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. 70 млн дол. Україні перерахують через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).

Вчора стало відомо, що Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів.

Кошти планують спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Зокрема, гроші підуть на аварійний ремонт українських трансформаторів, теплових котелень та іншого аварійно-критичного обладнання.

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