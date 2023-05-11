Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли українських біженців

Сьогодні в Японії мають оприлюднити план допомоги європейським країнам на 1 мільярд доларів. Допомогу розділять між державами, які прийняли українських біженців.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністра фінансів Японії Сюнічі Судзукі.

Як зазначив Судзукі, фінансування програми здійснюватиметься через державний Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), який зазвичай пропонує допомогу у формі кредитування, гарантій та інвестицій в акції.

Про це він розповів під час візиту до Ніігати, де він очолить триденне засідання лідерів "Великої сімки" (G7).

Очікується, що на зустрічі G7 країни підтвердить свою непохитну підтримку України, продовжуючи тиск на Росію, щоб вона припинила війну.

30 березня стало відомо, що Японія виділила $ 470 млн допомоги Україні. Новий пакет гуманітарної допомоги уряд Японії спрямує на розмінування територій та відновлення критичної інфраструктури в Україні.

Пізніше міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі заявив про передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні впродовж 2023 року.