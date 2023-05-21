Зеленский просит Японию и Корею предоставить летальное вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея смогли предоставить летальное оружие, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

В Украине прекрасно понимают, что эти страны имеют свои законодательные и конституционные трудности, однако Сеул уже говорил о готовности предоставить Украине оружие, пишет CNN.

В своем заявлении Зеленский отметил важность дипломатического давления на Россию и использование различных форматов для мирного урегулирования войны в Украине. Он подчеркнул, что в этом контексте важнейшим является уважение Устава ООН и принципов международного права.

"Россия не имеет никаких шансов на какие-либо дипломатические пути, пока ее войска находятся на нашей территории, нарушая нашу территориальную целостность и суверенитет", - сказал он на пресс-конференции на саммите G7 в Японии.

Япония и Южная Корея являются одними из стран, не поставляющих вооружение в Украину, ограничившись передачей средств индивидуальной защиты и гуманитарной помощи. Основной причиной этого является не столько внутренние политические аспекты, сколько законодательство, ограничивающее экспорт вооружения в другие страны.

Не так давно в Японии заявили, что страна примет раненых украинских военных для лечения в Токио уже в следующем месяце. Тем не менее, японская власть волнуется, что если после лечения воинов их отправят обратно на передовую, это может восприниматься как предоставление боеспособности другой стране.

В свою очередь, Корея передала для украинских медучреждений 10 автомобилей экстренной медицинской помощи и предоставит Украине $130 миллионов финансовой помощи.