Япония предоставит Украине 100 автомобилей и 30 тысяч пайков

Премьер-министр Японии Фумио Кишида сообщил о намерении передать Украине очередную партию гуманитарной помощи, в которую войдет около 100 грузовиков, которые будут отправлены на фронт для ВСУ и 30 тысяч военных пайков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии.

Кроме того, в Японии решили впервые принять раненых украинских военных в Центральном госпитале Самообороны.

Ранее японская власть волновалась, что если после лечения воинов их отправят обратно на передовую, это может восприниматься как предоставление боеспособности другой стране.

Кишида заявил, что на нынешнем саммите G7 лидеры "Большой семерки" были более едины, чем когда-либо. Они подтвердили, что поддержка Украины крайне важна и продолжат вводить жесткие санкции против России.

Кроме того, Кишида подчеркнул, что члены G7 и другие приглашенные страны подтвердили, что односторонние попытки изменить статус-кво силой неприемлемы в любой точке мира и что важно поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на правлении закон.

Он выразил намерение Японии о дальнейшем расширении и углублении сотрудничества с Украиной на основе Совместного заявления об особом глобальном партнерстве между Японией и Украиной, объявленном во время его визита в Украину в марте.

Кроме этого, Япония выделит $1 млрд в помощь странам, принявшим украинских беженцев.