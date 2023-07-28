Японія заборонила експорт деяких вживаних авто до Росії

Уряд Японії у п'ятницю, 28 липня ухвалив рішення про розширення санкцій проти Росії в рамках єдиної позиції з G7. Токіо з 9 серпня додатково запроваджує заборону на експорт деяких вживаних автомобілів до Росії.

Про це повідомило видання Kyodo News.

Нові санкції доповнюють попередні рішення, адже Японія вже заборонила поставки в Росію автомобілів преміум-класу вартістю понад 43 000. Додаткове обмеження з 9 серпня охопить вживані автомобілі з бензиновим і дизельним двигуном, об’ємом понад 1900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів .

Уряд країни констатує, що японські автомобілі користуються великим попитом у Росії, тому очікує, що розширену заборону відчує значна кількість росіян.

Японія у 2022 році скоротила експорт до Росії у грошовому вимірі на 30% за рік. Більше половини цього показника становили легкові автомобілі.

До санкційного списку експорту додано близько 750 найменувань, включаючи залізо та інші метали, котли та волокна, які можуть бути використані для підтримки промислової діяльності Росії. За даними уряду, останні заборони на експорт товарів становлять близько 20% вартості експорту до Росії у 2021 році.

Санкції Японії проти Росії

Токіо запроваджує обмеження проти РФ в кілька етапів. Санкції торкаються вже близько тисячі осіб та 100 організацій із Росії. Крім того, Японія заморозила активи низки російських компаній та банків, в тому числі Сбербанку та Альфа-банку.

Ще в перші тижні повномасштабної війни країна почала створювати список заборонених до експорту товарів та технологій, у якому наразі перебувають близько 800 найменувань.

Рішення щодо санкцій проти РФ Японія координує з партнерами по G7.

Джерело фото: ua.depositphotos.com