Япония предоставит Украине систему для обнаружения дронов

Украина получит от Японии систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов в рамках помощи против военной агрессии России.

Об этом премьер-министр Кишида Фумио заявил на продолжающемся в Вильнюсе саммите НАТО, пишет nippon.com.

В марте Кишида посетил Украину и сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Япония предоставит 30 миллионов долларов помощи на нелетальное оборонное оборудование через трастовый фонд НАТО. Эти средства будут направлены на антидроновые системы.

В речи Кишида отметил, что международное сообщество находится на историческом повороте. Ссылаясь на соглашение "Большой семерки" на майском саммите под председательством Японии относительно решительного противодействия каким-либо односторонним попыткам изменить статус-кво силой, он пообещал, что Япония и дальше будет усиливать сотрудничество с другими странами для поддержки и укрепления свободной и открытой международной порядка, основанный на верховенстве права.

Японский лидер также отметил, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделима. Он выразил свою решимость работать над укреплением связей между НАТО и его четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Кроме этого, Кишида заявил, что Япония планирует выделить Украине еще $5,5 млрд. дополнительной финансовой помощи на восстановление инфраструктуры.