Японія надасть Україні систему для виявлення дронів

Україна отримає від Японії систему для виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги проти військової агресії Росії.

Про це прем'єр-міністр Кішіда Фуміо заявив на саміті НАТО, який триває у Вільнюсі, пише nippon.com.

У березні Кішіда відвідав Україну та повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Японія надасть 30 мільйонів доларів допомоги на нелетальне оборонне обладнання через трастовий фонд НАТО. Ці кошти спрямують на антидронові системи.

У промові в середу Кішіда зазначив, що міжнародна спільнота перебуває на історичному повороті. Посилаючись на угоду "Великої сімки" на травневому саміті під головуванням Японії щодо рішучої протидії будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою, він пообіцяв, що Японія й надалі посилюватиме співпрацю з іншими країнами для підтримки та зміцнення вільної та відкритої міжнародної порядок, заснований на верховенстві права.

Японський лідер також зазначив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні. Він висловив свою рішучість працювати над зміцненням зв’язків між НАТО та його чотирма партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією.

Окрім цього, Кішіда заявив, що Японія планує виділити Україні ще $5,5 млрд додаткової фінансової допомоги на відновлення інфраструктури.