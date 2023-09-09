Япония готова начать переговоры о гарантиях безопасности для Украины в ближайшее время

Министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши объявил о готовности японской стороны начать переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Украиной уже в ближайшее время.

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Об этом, как сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского, он сообщил в ходе встречи с последним в Киеве. Тот, в частности, высоко оценил лидерство Японии в мобилизации международной поддержки Украины, в частности, во время японского председательства в "Группе семи".

Была отмечена важность одобрения в ходе председательства Японии совместной декларации G7 о поддержке Украины. Глава государства сообщил, что Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с, как указано, "рядом партнеров" и выразил готовность к соответствующим консультациям с Японией.

Также глава украинского государства поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны Японии в преодолении последствий российского полномасштабного вторжения, в частности, за помощь в преодолении зимнего периода и вызовов для энергетической системы Украины, возникших в результате российских атак.

"В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о практической реализации Украинской формулы мира и присоединении Японии к подготовке Глобального саммита мира", - говорится в сообщении

Отдельное внимание стороны уделили активизации взаимодействия по вопросу восстановления Украины. Зеленский подчеркнул настроенность украинской стороны на активное взаимодействие с Японией в подготовке конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на начало следующего года и должна состояться в Японии, отметив важность максимального привлечения японского бизнеса к участию в ней.

Напомним, что Япония как страна "Большой семерки" еще 12 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе задекларировала готовность к началу переговоров о потенциальном двустороннем соглашении о гарантиях безопасности для Украины, которые будут действовать до ее гипотетического вступления в Североатлантический альянс.

На сегодняшний день Украина уже начала такие переговоры с США и Великобританией. 3 сентября Зеленский после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что работа над двусторонним документом будет начата и с этой страной. Отметим, что аналогичные намерения выразили, кроме государств G7, еще около двух десятков стран, в том числе Косово, которое Украина не признает.