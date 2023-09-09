Японія готова розпочати переговори про гарантії безпеки для України найближчим часом

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші оголосив про готовність японської сторони розпочати переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною вже найближчим часом.

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Про це, як повідомляє пресслужба президента, він повідомив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Той високо оцінив лідерство Японії в мобілізації міжнародної підтримки України, зокрема під час японського головування в "Групі семи".

Було відзначено важливість схвалення під час головування Японії спільної декларації G7 про підтримку України. Глава держави повідомив, що Україна вже розпочала переговори щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії з, як зазначено, "низкою партнерів" і висловив готовність до відповідних консультацій із Японією.

Також глава української держави подякував за всебічну підтримку з боку Японії в подоланні наслідків російського повномасштабного вторгнення, зокрема за допомогу пройти зимовий період і подолати виклики для енергетичної системи України, які виникли внаслідок російських атак.

"Під час зустрічі відбувся також обмін думками щодо практичної реалізації Української формули миру та долучення Японії до підготовки Глобального саміту миру", - йдеться у повідомленні

Окрему увагу сторони приділили активізації взаємодії в питанні відновлення та відбудови України. Зеленський підкреслив налаштованість української сторони на активну взаємодію з Японією в підготовці конференції з питань відновлення України, яка запланована на початок наступного року та має відбутися в Японії, та наголосив на важливості максимального залучення японського бізнесу до участі в ній.

Нагадаємо, що Японія як країна "Великої сімки" ще 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі задекларувала готовність до початку переговорів щодо потенційної двосторонньої угоди стосовно гарантій безпеки для України, які діятимуть до її гіпотетичного вступу в Північноатлантичний альянс.

На сьогодні Україна вже почала такі переговори з США та Великою Британією. 3 вересня Зеленський після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном повідомив, що роботу над двостороннім документом буде розпочато й з цією країною. Зазначимо, що аналогічні наміри висловили, окрім держав G7, ще близько двох десятків країн, зокрема Косово, яке Україна не визнає.