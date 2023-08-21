Ще одна країна приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Республіка Косово приєдналася до декларації Великої сімки про гарантії безпеки для України, яку ухвалили на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті.

"Республіка Косово приєднується до декларації G7 про підтримку України. Забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини має важливе значення для збереження миру та демократії", - зазначив він.

Курті додав, що Косово готове зробити свій внесок у гарантії безпеки для України.

Він також опублікував заяву уряду Косова, в якій йдеться, що частково визнана республіка "з першого дня однозначно підтримує Україну та її народ", готова сприяти зусиллям, зазначеним у спільній декларації G7, і повністю підтримує цілі та цінності, викладені в ній.

У документі йдеться про те, що Косово засуджує вторгнення та приєдналося до санкцій США та ЄС проти Росії.

У заяві підкреслюються, що наслідки конфлікту поширилися далеко за межі України. А у прагненні відвернути увагу від своєї незаконної війни Росія намагається дестабілізувати Західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні. Тому зараз, як ніколи, демократичний світ має говорити одним голосом, наголосили в уряді Косово.

Нагадаємо, нещодавно Латвія, Литва та Естонія приєдналися до декларації G7, яка передбачає надання Україні безпекових гарантій.

Також Північна Македонія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо підтримки безпекових гарантій для України, яка була погоджена на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Напередодні приєдналася до декларації країн "Великої сімки" Греція.

Гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" (G7) під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО. Німеччина, Італія та Франція, у свою чергу, входять до ЄС і є трьома його найбільшими країнами.

Кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому