Еще одна страна присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Республика Косово присоединилась к декларации Большой семерки о гарантиях безопасности для Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

"Республика Косово присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины. Обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления имеет важное значение для сохранения мира и демократии", - отметил он.

Курти добавил, что Косово готово внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

Он также опубликовал заявление правительства Косово, в котором говорится, что частично признанная республика "с первого дня однозначно поддерживает Украину и ее народ", готова способствовать усилиям, указанным в совместной декларации G7, и полностью поддерживает цели и ценности, изложенные в ней.

В документе говорится, что Косово осуждает вторжение и присоединилось к санкциям США и ЕС против России.

В заявлении подчеркиваются, что последствия конфликта распространились далеко за пределы Украины. А в стремлении отвлечь внимание от своей незаконной войны, Россия пытается дестабилизировать Западные Балканы с помощью своих главных автократических союзников в регионе. Поэтому сейчас, как никогда, демократический мир должен говорить одним голосом, отметили в правительстве Косово.

Напомним, недавно Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации G7, предусматривающей предоставление Украине гарантий безопасности.

Также Северная Македония присоединилась к декларации "Большой семерки" о поддержке гарантий безопасности для Украины, которая была согласована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее присоединилась к декларации стран "Большой семерки" Греция.

Гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" (G7) во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. Германия, Италия и Франция, в свою очередь, входят в ЕС и являются тремя его крупнейшими странами.

Каждая страна G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.