До декларації G7 щодо гарантій безпеки України долучилася ще одна країна НАТО

Чотирнадцятою країною, що приєдналася до декларації країн "Великої сімки", якою було оголошено про початок двосторонніх переговорів цих країн щодо надання ними зобов'язань перед Україною у сфері безпеки, стала Греція.

"Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО", - прокоментував президент Володимир Зеленський.

В свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, подякувавши Греції за таку позицію щодо готовності брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії, анонсував і "більше добрих новин попереду".

Зазначимо, що напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм грецьким колегою Йоргосом Єрапетрітісом, також подякувавши за приєднання до зусиль "Групи семи" задля зміцнення безпеки України.

"Ми засудили російські ракетні обстріли Запоріжжя та інших міст України. Ми також акцентували увагу на зміцненні двосторонньої співпраці", - додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що у вказаній декрарації, ухваленій під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня, зазначається, що кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, зокрема щодо постійного надання сучасної сухопутної, морської та повітряної військової техніки, підтримки розвитку оборонно-промислового комплексу України; підготовку та навчання українських сил та обмін розвідданими.

За задумом, такі гарантії мають діяти до моменту вступу України в НАТО. Самі ж переговори щодо майбутніх гарантій безпеки наразі Україна розпочала лише з двома країнами - США та Великою Британією.

Країнами G7, нагадаємо, є Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО. До їхньої декларації вже долучилися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Ірландія, Румунія та Латвія. Всі вони, окрім Ірландії та поки що Швеції, також є членами НАТО.