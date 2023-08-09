Гарантії безпеки для України. До декларації G7 приєдналася ще одна країна

Латвія вирішила приєднатися до декларації, яку підписали країни "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Він зазначив, що його країна буде надавати Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Каріньш додав, що Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для Росії за агресію проти України.

"Латвія приєднується до Декларації #G7 про підтримку України. Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо #Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно. Ми очікуємо спеціального міжнародного трибуналу за російську агресію проти України", - написав він.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for 🇷🇺 aggression against 🇺🇦. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 9, 2023

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо зобов'язань у сфері безпеки.

Першою країною, яка до неї приєдналася, стала Норвегія.

Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США погодили, хоча й офіційно не підписували, декларацію, яка оголошує початок переговорів з Україною кожної з цих країн щодо встановлення безпекових зобов'язань щодо України. Документ передбачає, що до нього в будь-який час можуть приєднатися й інші країни.