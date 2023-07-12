До декларації G7 про переговори з гарантій безпеки для України приєдналася перша країна НАТО

До декларації підтримки України, ухваленої під час саміту НАТО у Вільнюсі країнами "Великої сімки", вже вирішила приєднатися перша країна альянсу не з їх числа - Норвегія. Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

"Норвегія приєднується до декларації G7 про підтримку України. П’ятирічна програма підтримки України імені Нансена, яка вже діє, є важливим кроком у наданні такого типу підтримки. Гарантії безпеки є важливим доповненням до комплексного пакету підтримки України, який був схвалений країнами НАТО на Вільнюському саміті", - зазначив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Крім того, Норвегія доєдналася до спільної заяви від імені країн Північної Європи, у якій вітається ухвалення зазначеної декларації G7 та підкреслюється їхня непохитність у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Цю ж заяву опублікувало в середу й Міністерство закордонних справ Данії.

"Разом і з партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов’язань і домовленостей, враховуючи широкий спектр потреб від забезпечення сучасним військовим обладнанням до навчальних ініціатив і підтримки стійкості. Ми зробимо це, щоб зробити внесок у довгострокову безпеку України, стримати майбутню російську агресію, зміцнити економічну стабільність і стійкість України", - йдеться у ній.

Нагадаємо, що раніше в середу Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США погодили, хоча й офіційно не підписували, декларацію, яка оголошує початок переговорів з Україною кожної з цих країн щодо встановлення безпекових зобов'язань щодо України. Документ передбачає, що до нього в будь-який час можуть приєднатися й інші країни.

Зазначимо також, що МЗС Норвегії 12 липня повідомило про продовження угоди з транспортування українських пацієнтів до цієї та інших європейських країн літаками для отримання медичної допомоги.

За цією угодою з серпня 2022 року Норвегія забезпечує регулярні щотижневі рейси для евакуації українців різного віку з травмами чи хворих на рак, інфекційні та інші захворювання. Пацієнтів спочатку транспортують з України до медичного центру в Польщі, а потім відправляють на лікування до лікарень Європи.

З початку операції Норвегія допомогла транспортувати понад 1500 людей (пацієнтів і членів сімей). Операція координується в рамках Механізму цивільного захисту ЄС, і Євросоюз попросив Норвегію продовжити цю угоду.

Це скоординована робота кількох норвезьких міністерств, регіональних органів охорони здоров’я, директорату охорони здоров’я, директорату цивільного захисту, збройних сил та Scandinavian Airlines. Згідно угоди між авіакомпанією та армією Норвегії, перша відповідає за здійснення самих польотів, а медична служба збройних сил Норвегії надає медичну та оперативну експертизу.

Нагадаємо також, що Норвегія на саміті НАТО підписала спільну з Бельгією, Данією, Канадою, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.