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Норвегія надасть Україні мікродрони для розвідки
Норвегія надішле Україні ще одну партію мікродронів для розвідки Black Hornet. Йдеться про 1000 нових безпілотників, які будуть надані на прохання української влади.
Про це повідомляє Міноборони Норвегії.
Дані дрони є на озброєнні в ряді країн-союзників, включаючи США і Великобританію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей. За словами міністра оборони Бйорна Арільда Грама, він простий в експлуатації, надійний і його важко виявити. Мікродрони особливо добре підходять для бою в міських районах.
"Тісна співпраця з оборонно-промисловим комплексом буде конче необхідна, щоб у майбутньому мати можливість підтримувати необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також сприяє тому, що Україна отримає більш сучасне та ефективне обладнання", - йдеться в повідоленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Black Hornet — один з найменших розвідувальних дронів у світі, який можна просто покласти у кишеню. Його вага всього 32 грами, а довжина – 17 см, проте він оснащений двома оптичними камерами та тепловізором. Може заходитись у повітрі 25 хвилин, стандартна висота польоту — 10−30 метрів.
Нагадаємо, вперше Норвегія та Британія заявили про поставки Україні мікродронів Black Hornet у серпні 2022 року.
Україна також домовилася з Німеччиною про поставки додаткових пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot та ракет до них.