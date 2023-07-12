Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі та назвав три пріоритети для України (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський обговорюватиме на саміті НАТО у Вільнюсі надання Києву військової допомоги, запрошення у Альянс та безпекові гарантії.

Про це він заявив журналістам на полях саміту.

"У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети. Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге – вважаю, це запрошення до НАТО", - зазначив він.

За його словами, Київ потребує розуміння того, що Україна матиме це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить.

"І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, - додав він.

Перший день саміту НАТО у Вільнюсі не приніс Україні довгоочікуваного запрошення до альянсу. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли “погодяться усі союзники і будуть виконані умови”. В свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наразі не зрозуміло, про які умови йдеться у комюніке альянсу і ким вони мають бути сформульовані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський був розчарований і висловив обурення тим, що НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України в альянсі, що є безпрецедентним й абсурдним.