"Безпрецедентно й абсурдно". Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність із запрошенням і членством України

НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України в Альянсі, що є безпрецедентним й абсурдним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО у який розпочинається сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі.

За його словами, на шляху до Вільнюса українська сторона отримала сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. Це стосується умов для запрошення України в НАТО.

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", – висловився Зеленський.

Він вважає, що таким чином Альянс залишає можливість торгуватися членством України в НАТО під час перемовин із Росією. А для країни-агресорки це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор.

"Невизначеність – це слабкість", – додав президент.

Вступ України в НАТО: позиції сторін

11-12 липня у Вільнюсі триватиме саміт НАТО – перший із тих пір, як Україна подала заявку на членство в блоці (попередня зустріч проходила в червні 2022 року в Мадриді).

Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Своєю чергою пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Як зауважував генсек НАТО Єнс Столтенберг, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.

Що стосується вступу країни в Альянс, то Столтенберг також заявляв, що спочатку необхідна перемога України у війні. Він пояснював, що "якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися".