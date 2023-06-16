На саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до НАТО – Столтенберг

Союзники НАТО підтримують ідею, що Україна може стати членом Альянсу у майбутньому. Однак, запрошення для України на саміт Альянсу у Вільнюсі не буде обговорюватись. Натомість, НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною – Ради Україна-НАТО – на липневому саміті в Вільнюсі.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зроблену сьогодні у Брюсселі на прес-конференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО.

За словами Столтенберга, всі союзники погоджуються з тим, що Україна стане членом НАТО, але на Вільнюському саміті це обговорюватися не буде.

"Ми не будемо обговорювати запрошення на Вільнюському саміті, натомість – як ми будемо просувати Україну ближче до НАТО. Я впевнений в тому, що ми знайдемо добре рішення щодо цього", - сказав генсек.

Повідомляється, що така позиція НАТО засвідчує збільшений інтерес альянсу до розвитку співробітництва з Україною та підкреслює його підтримку українського курсу на євроатлантичну інтеграцію. Рада Україна-НАТО буде сприяти поглибленню взаєморозуміння, координації та співпраці між Україною та НАТО з метою підтримки безпеки та стабільності в регіоні.

Раніше Генеральний секретар НАТО та інші союзники вже заявляли, що розгляд питання щодо членства України в Альянсі можливий в практичній площині, але лише після перемоги у війні проти російської агресії.

Визначення точного часу для вступу України до НАТО є виключною компетенцією союзників Альянсу та самої України, і жодна третя сторона не має права вето щодо цього рішення. Це означає, що кінцеве рішення про вступ буде прийняте на основі оцінки досягнутого прогресу, безпекових умов, а також волі самої України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначав, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Раніше ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.