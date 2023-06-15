Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО

15 червня Європейський парламент ухвалив резолюцію до НАТО із закликом запросити Україну до Альянсу на саміті у Вільнюсі та надати гарантії безпеки до вступу.

Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

За резолюцію проголосували 425 депутатів, проти — 38, утрималися — 42.

Фото: Олексій Гончаренко

"ЄП закликає союзників по НАТО виконати свої зобов'язання щодо членства України в НАТО й очікує, що майбутні зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для направлення запрошення Україні вступити в НАТО", — йдеться в резолюції.

У ній наголошується, що євродепутати очікують, що процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше.

Крім того, поки членство не буде досягнуто, ЄС разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні "тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові гарантії безпеки". Євродепутати наполягають, що вони мають бути запроваджені одразу після закінчення війни.

"Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою", - підкреслюється у резолюції.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі в липні. Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Раніше ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Наразі президент США Джо Байден і його команда перебувають у розпалі серйозної розмови з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна може приєднатися до Альянсу.

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