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Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО
15 июня Европейский парламент принял резолюцию в НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе и предоставить гарантии безопасности для вступления.
Об этом говорится на сайте Европейского парламента.
За резолюцию проголосовали 425 депутатов, против – 38, воздержались – 42.
"ЕП призывает союзников по НАТО выполнить свои обязательства по членству Украины в НАТО и ожидает, что предстоящие встречи на самом высоком уровне в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь для направления приглашения Украине вступить в НАТО", — говорится в резолюции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В нем отмечается, что евродепутаты ожидают, что процесс присоединения начнется после окончания войны и завершится как можно скорее.
Кроме того, пока членство не будет достигнуто, ЕС вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны "тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные гарантии безопасности". Евродепутаты настаивают, что они должны быть введены сразу после окончания войны.
"Парламент отмечает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС усилит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - подчеркивается в резолюции.
Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной.
Ранее СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.
Пока президент США Джо Байден и его команда находятся в разгаре серьезного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.
Источник фото: ua.depositphotos.com