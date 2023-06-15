Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО

15 июня Европейский парламент принял резолюцию в НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе и предоставить гарантии безопасности для вступления.

Об этом говорится на сайте Европейского парламента.

За резолюцию проголосовали 425 депутатов, против – 38, воздержались – 42.

Фото: Алексей Гончаренко

"ЕП призывает союзников по НАТО выполнить свои обязательства по членству Украины в НАТО и ожидает, что предстоящие встречи на самом высоком уровне в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь для направления приглашения Украине вступить в НАТО", — говорится в резолюции.

В нем отмечается, что евродепутаты ожидают, что процесс присоединения начнется после окончания войны и завершится как можно скорее.

Кроме того, пока членство не будет достигнуто, ЕС вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны "тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные гарантии безопасности". Евродепутаты настаивают, что они должны быть введены сразу после окончания войны.

"Парламент отмечает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС усилит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - подчеркивается в резолюции.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной.

Ранее СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Пока президент США Джо Байден и его команда находятся в разгаре серьезного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.

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