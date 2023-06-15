Байден переконує союзників підтримати вступ України до НАТО, - ЗМІ

Президент США Джо Байден і його команда перебувають у розпалі серйозної розмови з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна може приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, питання членства України в НАТО є одним із ключових, які лідери обговорять під час саміту у столиці Литви Вільнюсі в середині липня.

Також обговорюються нові зобов’язання щодо витрат на оборону та кандидатура наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга, який планує залишити свою посаду восени.

Проте саме питання членства України стане однією з найбільших дискусій серед країн-членів НАТО.

Деякі союзники, зокрема держави Східної Європі, які розташовані ближче до України та Росії, виступають за більш конкретний шлях приєднання Києва до НАТО після закінчення війни.

Інші європейські посадовці, особливо в Західній і Південній Європі, стверджували, що прискорений вступ України до НАТО може бути надто провокаційним і що це може бути надзвичайно ризикованою спекуляцією для Альянсу, навіть якщо бойові дії будуть припинені.

Байден і члени його адміністрації підтримують поточну позицію Альянсу, згідно з якою Україна врешті-решт приєднається до НАТО, але без жодної впевненості щодо точних дат.

Наразі тривають термінові дискусії від результатів яких залежить, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі.

"Якщо нас не визнають і не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті", — сказав він виданню Wall Street Journal.

"На Вільнюському саміті ми надішлемо рішуче повідомлення підтримки та солідарності з Україною. І чітко дамо зрозуміти, що майбутнє України в НАТО", – сказав Столтенберг на прес-конференції 14 червня, через день після зустрічі з Байденом у Білому домі.

Столтенберг заявив, що очікує, що країни-члени домовляться про "багаторічну програму, за якою ми допоможемо просунути Україну до переходу від старих стандартів, обладнання, процедур, доктрин до стандартів НАТО.

Але він визнав, що консультації між членами Альянсу все ще тривають напередодні саміту.

Вторгнення Росії стало яскравою ілюстрацією побоювань України щодо безпеки та спонукало Зеленського відновити свої заклики до повноправного членства в НАТО.

Це також допомогло зробити Україну однією з найбільш озброєних країн у Європі, а системи та обладнання були взяті переважно з країн НАТО, що посилило аргументи на користь членства в Альянсі.

Останніми місяцями представники адміністрації Байдена наголошували на своїй прихильності декларації Бухарестського саміту – угоді 2008 року, яка вітала прагнення України приєднатися до НАТО – але припускали, що у центрі уваги має бути практична підтримка Києва у війні з Росією.

"Кожен союзник підтримує Бухарест. Немає розбіжностей щодо цієї пропозиції", — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Осло після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО на початку червня.

Цього тижня Білий дім заявив, що їхня позиція щодо членства України в НАТО не змінилася.

"Ми, очевидно, все ще підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. І це дискусії, які потрібно провести з усіма 31 союзниками і, звичайно, з державою, про яку тут йдеться. Отже, ми не займаємо позицію в той чи інший спосіб", – сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Однак високопоставлені чиновники США визнали, що серед союзників по НАТО "існує спектр думок" щодо шляху членства України в НАТО.

"Я вважаю, що найкращий спосіб описати це – це те, що в Альянсі відбувається насичена розмова з цілим набором поглядів", – сказала в середу посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі в липні. Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Раніше ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.