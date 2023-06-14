"Все одно що надати танк без гармати": в МЗС відреагували на ідею створення Ради Україна-НАТО без членства

В Міністерстві закордонних справ наполягають, що будь-які ідеї щодо посилення зв'язків України з НАТО мають обов'язково супроводжуватися діалогом про майбутнє членство в альянсі. Таку ж позицію Київ має щодо ідеї заснування Ради Україна-НАТО.

Про це 14 червня заявив очільник відомства Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС.

"Заснувати у Вільнюсі Раду Україна-НАТО, не здійснивши рішучого кроку до членства, — все одно що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як держава-член альянсу, а не просто привілейований партнер", — підкреслив міністр.

Цю думку він доніс німецькому колезі Анналеною Бербок під час переговорів. Він також висловив німецькій стороні вдячність за підтримку.

Раніше в НАТО пояснювали, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Країна не зможе приєднатися до альянсу, доки на її території тривають бойові дії. Наразі члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку. Йдеться про створення Ради Україна-НАТО.

В альянсі заявляють, що це буде перший крок у "зміцненні політичного партнерства" між альянсом і Києвом після початку війни й подання України заявки на членство. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Організація Північноатлантичного договору планує на саміті у Вільнюсі в липні подати "чіткий сигнал" про те, що майбутнє України в НАТО.