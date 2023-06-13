Липневий саміт НАТО. Дуда сподівається на чітке рішення щодо членства України в Альянсі

Під час саміту НАТО у Вільнюсі має бути ухвалено чітке рішення щодо членства України в Альянсі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що питання гарантій безпеки для України дискутується на найвищому рівні.

"Я маю сподівання, що найближчий саміт НАТО у Вільнюсі принесе Києву добру звістку про те, що членство України в НАТО є на горизонті; що світло в кінці тунелю, як часто кажуть в Україні, стосовно членства в НАТО, і яке хочуть побачити українці, з'явиться завдяки нашим рішенням, які буде прийнято у Вільнюсі", – сказав Дуда.

Також президент Польщі додав, що наразі найбільшим очікуванням української влади, українських військових й українського суспільства загалом є чіткий сигнал щодо зрозумілої перспективи членства в НАТО. За його словами, це є одним з головних завдань саміту Альянсу.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі в липні. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

А пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявляла, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.