Україна не отримає запрошення в НАТО у Вільнюсі - посол США

На липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі Західні союзники навряд чи запрошуватимуть Україну приєднатися до Альянсу, але вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Про це розповіла посол США в НАТО Джуліанна Сміт, пише POLITICO.

Видання повідомляє, що президент України Володимир Зеленський протягом останніх тижнів звертався до лідерів НАТО із закликом вивести Україну на конкретний шлях до вступу, погрожуючи не відвідувати щорічний саміт альянсу у Вільнюсі наступного місяця, якщо вони не зможуть цього зробити.

Але в інтерв'ю POLITICO в штаб-квартирі альянсу Сміт визнала, що наразі союзники не можуть запросити Київ до НАТО.

За її словами, запрошення України в НАТО є майже неможливим, доки в країні триває активна війна, але в НАТО до довготривалої підтримки. Саме це члени альянсу планують озвучити у Вільнюсі.

"Ми хочемо сигналізувати президенту Зеленському — якщо він прийде особисто — ми дуже дбаємо про довгострокові відносини з Україною і що наша підтримка не зникне і ми не збираємося відволікатися", - сказала Сміт.

Видання пише, що зараз НАТО працює над пакетом для України, який складається з двох частин. Одна з них зосереджена на допомозі Україні прийняти західні військові стандарти. Інший – про політичне питання і про те, яку риторику використовувати щодо України.

"Між проблемою належного запрошення та розмовою в Бухаресті (у 2008 році тут лідери НАТО дали обіцянку, що Україна приєднається до Альянсу - ред), який ми всі підтримали та підтримуємо, існує безліч варіантів. І тому частина завдання для альянсу зараз полягає в тому, щоб відточити це і визначити, що саме ми хочемо включити в цей пакет результатів для України", – сказала Сміт.

Володимир Зеленський розуміє, що Україна не стане членом НАТО під час війни, але тим не менш він просить альянс дати конкретну обіцянку у Вільнюсі, що Україну прриймуть після війни. Він також наполягає на прийнятті обов’язкових зобов’язань щодо того, що союзники по НАТО захищатимуть Україну під час проходження нею процесу членства.

Проте НАТО не бажає пропонувати Україні зобов'язання щодо безпеки перед РФ. Союзники вважають за необхідне гарантувати довгостроковий мир у Києві, але не втягуючись у майбутні конфлікти.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

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