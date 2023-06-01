НАТО не бажає пропонувати Україні зобов'язання щодо безпеки перед РФ

Союзники вважають за необхідне гарантувати довгостроковий мир у Києві, але не втягуючись у майбутні конфлікти. Альянс обирає плани озброєння для підтримки обороноздатності країни, яка зазнала вторгнення

Про це пише видання El Pais.

НАТО намагається сформулювати нову модель тісніших відносин з Україною, але незважаючи на бажання Києва, який протягом 15 місяців бореться з російською агресією, як військова організація, так і країни-союзники поки що не бажають запропонувати їм зобов'язуючі гарантії безпеки у формі щита взаємної оборони, наданого НАТО.

Причина полягає в тому, що такий крок може призвести до того, що альянс може бути втягнутим війну проти Росії. Замість цього НАТО обирає більш туманні "гарантії" і "механізми безпеки".

Оскільки дана війна ще далека від завершення, НАТО розглядає, як продовжити підтримку Києва та наскільки сильний сигнал пошле альянс на своєму липневому саміті у Вільнюсі, де повинні бути закладкні основи майбутніх відносин між Україною та НАТО.

Видання пише, що під час цієї зустрічі Києву буде запропоновано зміцнити зв’язок шляхом формування Ради Україна-НАТО, механізму діалогу, який є наступним кроком у нинішніх відносинах і буде сформульовано в Комісії Україна-НАТО.

Заявка України на вступ до НАТО, ймовірно, буде основною темою Вільнюського саміту альянсу в липні.Тим часом, ідея підвищити статус України в альянсі набула популярності і стане сигналом для демонстрації покращення відносин.

Джерела в Брюсселі визнають, що Україні важко бути задоволеною цією дещо покращеною дипломатичною позицією та багаторічним середньостроковим планом підтримки, який НАТО запропонує, щоб гарантувати, що постачання військового обладнання, співробітництво та транспорт забезпечать посилити підтримку таких речей, як програми розмінування, або закласти основу для реформування вашого міністерства оборони, щоб привести його у відповідність з моделлю НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна. Генсек підкреслив, що всі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна має бути в НАТО, але не зараз.

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