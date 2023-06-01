НАТО не желает предлагать Украине обязательства по безопасности перед РФ

Союзники считают необходимым гарантировать долгосрочный мир в Киеве, но не вовлекаясь в будущие конфликты. Альянс выбирает планы вооружения для поддержки обороноспособности страны, подвергшейся вторжению

Об этом пишет издание El Pais.

НАТО пытается сформулировать новую модель более тесных отношений с Украиной, но, несмотря на желание Киева, который в течение 15 месяцев борется с российской агрессией, как военная организация, так и страны-союзники пока не желают предложить им обязывающие гарантии безопасности в форме щита взаимной обороны, предоставленного НАТО.

Причина в том, что такой шаг может привести к тому, что альянс может быть вовлечен в войну против России. Вместо этого НАТО выбирает более туманные "гарантии" и "механизмы безопасности".

Поскольку данная война еще далека от завершения, НАТО рассматривает, как продолжить поддержку Киева и насколько сильный сигнал пошлет альянс на июльском саммите в Вильнюсе, где должны быть заложены основы будущих отношений между Украиной и НАТО.

Издание пишет, что во время этой встречи Киеву будет предложено укрепить связь путем формирования Совета Украина-НАТО, механизма диалога, который является следующим шагом в нынешних отношениях и будет сформулирован в Комиссии Украина-НАТО.

Заявка Украины на вступление в НАТО, вероятно, будет основной темой Вильнюсского саммита альянса в июле. Тем временем, идея повысить статус Украины в альянсе приобрела популярность и станет сигналом для демонстрации улучшения отношений.

Источники в Брюсселе признают, что Украине трудно быть удовлетворены этой несколько улучшенной дипломатической позицией и многолетним среднесрочным планом поддержки, который НАТО предложит гарантировать, что поставки военного оборудования, сотрудничество и транспорт обеспечат усилить поддержку таких вещей, как программы разминирования, или заложить основу для реформирование министерства обороны, чтобы привести его в соответствие с моделью НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война. Генсек подчеркнул, что все члены Альянса согласны с тем, что Украина должна быть в НАТО, но не сейчас.

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