НАТО повысит статус Украины, но членство предлагать не будет

Члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку разрушенной войной страны и ее заявки на членство, хотя любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой. Члены Альянса стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания Совета Украина-НАТО.

Заявка Украины на вступление в НАТО, вероятно, будет являться основной темой Вильнюсского саммита альянса в июле. Между тем, идея повысить статус Украины в альянсе приобрела популярность и станет сигналом для демонстрации улучшения отношений, пишет издание Euractiv.

В настоящее время обе стороны встречаются в Комиссии Украина-НАТО, которая руководит деятельностью сотрудничества и является форумом для консультаций между членами НАТО и Украиной по безопасности, представляющим общий интерес.

Издание отмечает, что два дипломата НАТО заявили, что это будет первый шаг в "укреплении политического партнерства" между альянсом и Киевом после начала войны и подачи Украины заявки на членство.

Создание общего формата с Киевом способствовало бы формированию Украины как будущего члена, что помогло бы максимально приблизить ее к стандартам НАТО, чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время, считают дипломаты.

Министры иностранных дел стран НАТО намерены на следующей неделе встретиться в Осло, где они, как ожидается, обсудят форму и график нового совета и будущее членство, а также потребность в большей военной помощи Украине во время подготовки к летнему наступлению на Россию.

Несмотря на такие заявления, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

Пытаясь усилить давление на своих западных военных союзников, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не примет участие в Вильнюсском саммите в пожилой, если не ожидается конкретных результатов.