Сближение Украины с НАТО. Посол обвинила Венгрию в спекуляциях на вопросе нацменьшинств

Венгрия использует принцип консенсуса в НАТО и вопрос национальных меньшинств для блокирования работы Украины в Альянсе. Об этом заявила глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью Liga.net.

По ее словам, в последние годы Украина предлагала Венгрии разные способы урегулирования конфликта в отношении венгерского меньшинства: консультационные механизмы, переговорщиков, отсрочку положений закона об образовании, разные комиссии для учета беспокойств нацменьшинства.

"НАТО в принципе не является платформой для обсуждения прав нацменьшинств. Но, к сожалению, эта страна просто использует принцип консенсуса для блокирования нашей работы в Альянсе", – сказала дипломат.

Она отметила, что с 2017 года были заблокированы все комиссии Украина-НАТО на уровне выше послов. Только в апреле 2023 года удалось созвать комиссию на уровне министров иностранных дел: это произошло благодаря тому, что объединились все члены Альянса, кроме одной страны, и свою роль сыграл генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Теперь мы нацелились на комиссию Украина-НАТО в Вильнюсе с участием президента Украины. Венгрия уже выражает свои протесты и угрожает тем, что будет блокировать это мероприятие. Венгрия спекулирует на наших проблемах", - сказала Галибаренко.

На вопрос о том, угрожает ли позиция Будапешта сближению Украины с НАТО, посол ответила:

"До последнего буду надеяться, что Венгрия поймет: должно быть на стороне Украины в этой войне. Если они этого не поймут – мы будем дальше давить свою линию".

Она также рассказала, что Украина имеет проблемы в вопросе нацменьшинств также с Польшей, Словакией и Румынией. Но они выносят это за рамки международных организаций.

Напомним, что власти Венгрии уже несколько лет обвиняют Украину в якобы несоблюдении прав нацменьшинств. В частности, речь идет о вопросах образования и языка. В феврале 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна стремится вернуть венграм в Украине права, которые они имели в 2014 году:

"Чтобы можно было учить венгерский язык вплоть до университета, чтобы можно было закончить его на родном языке, чтобы не нужно было портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжем".

Закон Украины об образовании, принятый в 2017 году, предусматривает расширение изучения украинского языка в государственных школах, в том числе, где обучение частично осуществляется языками нацменьшинств.