Зближення України з НАТО. Пані посол звинуватила Угорщину в спекуляціях на питанні нацменшин

Угорщина використовує принцип консенсусу в НАТО й питання національних меншин, щоб блокувати роботу України в Альянсі. Про це заявила очільниця Місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтервʼю Liga.net.

За її словами, протягом останніх років Україна пропонувала Угорщині різні способи врегулювання конфлікту щодо угорської меншини: консультаційні механізми, переговорників, відтермінування положень закону про освіту, різні комісії для врахування занепокоєнь нацменшини.

"НАТО в принципі не є платформою для обговорення прав нацменшин. Але, на жаль, ця країна просто використовує принцип консенсусу для блокування нашої роботи в Альянсі", – висловилася дипломатка.

Вона зазначила, що з 2017 року були заблоковані всі комісії Україна-НАТО на рівні вище послів. Лише у квітні 2023 року вдалося скликати комісію на рівні міністрів закордонних справ: це відбулося завдяки тому, що об'єдналися всі члени Альянсу, крім однієї країни, і свою роль зіграв генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Тепер ми націлилися на комісію Україна-НАТО у Вільнюсі за участі президента України. Угорщина вже висловлює свої протести та погрожує тим, що блокуватиме цей захід. Угорщина спекулює на наших проблемах", – сказала Галібаренко.

На питання про те, чи загрожує позиція Будапешта зближенню України з НАТО, пані посол відповіла:

"До останнього буду сподіватися, що Угорщина зрозуміє: має бути на боці України в цій війні. Якщо вони цього не зрозуміють — ми будемо далі тиснути свою лінію".

Вона також розповіла, що Україна має проблеми в питанні нацменшин також із Польщею, Словаччиною та Румунією. Але вони виносять це за межі міжнародних організацій.

Нагадаємо, що влада Угорщини вже кілька років звинувачує Україну в нібито недотриманні прав нацменшин. Зокрема, йдеться про питання освіти та мови. В лютому 2023 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна прагне повернути угорцям в Україні права, які вони мали в 2014 році:

"Щоб можна було вивчати угорську мову аж до університету, щоб можна було закінчити його рідною мовою, щоб не треба було псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем".

Закон України про освіту, прийнятий у 2017 році, передбачає розширення вивчення української мови в державних школах, зокрема в тих, де навчання частково здійснюється мовами нацменшин.