- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Сіярто завив, що Україна зазіхає на суверенітет Угорщини
Погроза президента України Володимира Зеленського підірвати нафтопровід “Дружба” не тільки ставить під загрозу постачання нафти в Угорщину, але й загрожує національному суверенітету.
Відповідну заяву міністра закордонних справ Петера Сіярто опублікував у Twitter державний секретар і офіційний представник уряду Золтан Ковач.
За словами Сіярто, погроза Зеленського підірвати нафтопровід ставить під загрозу не тільки постачання нафти до Угорщини, але й загрожує національному суверенітету країни.
Скоріше за все, Сіярто посилається на статтю видання The Washington Post, де мова йшла про те, що Зеленський у непублічній розмові пропонував бомбити трубопровід "Дружба", який транспортує російську нафту до Угорщини. Зазначається, що таким чином український президент міг виразити гнів через політику Угорщини, яка допомагає російському агресору.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пентагон, де військове керівництво США було проінформовано про це питання, не став заперечувати автентичність матеріалів.
Нагадаємо, сьогодні Сійярто заявив, що його країна блокуватиме подальшу фінансову допомогу ЄС Україні через все войовничішу позицію з боку Києва.