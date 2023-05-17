Сіярто завив, що Україна зазіхає на суверенітет Угорщини

Погроза президента України Володимира Зеленського підірвати нафтопровід “Дружба” не тільки ставить під загрозу постачання нафти в Угорщину, але й загрожує національному суверенітету.

Відповідну заяву міністра закордонних справ Петера Сіярто опублікував у Twitter державний секретар і офіційний представник уряду Золтан Ковач.

FM Szijjártó: @ZelenskyyUa threatening to detonate the Druzhba oil pipeline to Hungary not only jeopardizes Hungary's oil supply but threatens national sovereignty, therefore any attempt to disrupt it is an attack on Hungary's independence and security. pic.twitter.com/8hQ90Hpraa — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 17, 2023

За словами Сіярто, погроза Зеленського підірвати нафтопровід ставить під загрозу не тільки постачання нафти до Угорщини, але й загрожує національному суверенітету країни.

Скоріше за все, Сіярто посилається на статтю видання The Washington Post, де мова йшла про те, що Зеленський у непублічній розмові пропонував бомбити трубопровід "Дружба", який транспортує російську нафту до Угорщини. Зазначається, що таким чином український президент міг виразити гнів через політику Угорщини, яка допомагає російському агресору.

Пентагон, де військове керівництво США було проінформовано про це питання, не став заперечувати автентичність матеріалів.

Нагадаємо, сьогодні Сійярто заявив, що його країна блокуватиме подальшу фінансову допомогу ЄС Україні через все войовничішу позицію з боку Києва.