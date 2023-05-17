Сиярто заявил, что Украина посягает на суверенитет Венгрии

Угроза президента Украины Владимира Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету.

Соответствующее заявление министра иностранных дел Петера Сиярто опубликовал в Twitter государственный секретарь и официальный представитель правительства Золтан Ковач.

FM Szijjártó: @ZelenskyyUa threatening to detonate the Druzhba oil pipeline to Hungary not only jeopardizes Hungary's oil supply but threatens national sovereignty, therefore any attempt to disrupt it is an attack on Hungary's independence and security. pic.twitter.com/8hQ90Hpraa — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 17, 2023

По словам Сиярто, угроза Зеленского взорвать нефтепровод ставит под угрозу не только поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету страны.

Скорее всего, Сиярто ссылается на статью издания The Washington Post, где шла речь о том, что Зеленский в непубличном разговоре предлагал бомбить трубопровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть в Венгрию. Отмечается, что таким образом украинский президент мог выразить гнев из-за политики Венгрии, которая помогает российскому агрессору.

Пентагон, где военное руководство США было проинформировано об этом вопросе, не стал отрицать подлинность материалов.

Напомним, сегодня Сийярто заявил, что его страна будет блокировать дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине из-за все более воинственной позиции со стороны Киева.