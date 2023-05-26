НАТО підвищить статус України, але членство не пропонуватиме

Члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку зруйнованої війною країни та її заявки на членство, хоча будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою. Члени Альянсу прагнуть підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення “Ради Україна-НАТО”.

Заявка України на вступ до НАТО, ймовірно, буде основною темою Вільнюського саміту альянсу в липні. Тим часом, ідея підвищити статус України в альянсі набула популярності і стане сигналом для демонстрації покращення відносин, пише видання Euractiv.

Наразі обидві сторони зустрічаються в Комісії Україна-НАТО, яка керує діяльністю співпраці та є форумом для консультацій між членами НАТО та Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес.

Видання наголошує, що двоє дипломатів НАТО заявили, що це буде перший крок у "зміцненні політичного партнерства" між альянсом і Києвом після початку війни й подання України заявки на членство.

Створення спільного формату з Києвом сприяло б формуванню України як майбутнього члена, що допомогло б максимально наблизити її до стандартів НАТО, щоб забезпечити плавний перехід, коли прийде час, вважають дипломати.

Міністри закордонних справ країн НАТО збираються наступного тижня зустрітися в Осло, де вони, як очікується, обговорять форму та графік нової ради та майбутнє членство, а також потребу в більшій військовій допомозі Україні під час підготовки до літнього наступу на Росію.

Попри такі заяви, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

Намагаючись посилити тиск на своїх західних військових союзників, президент України Володимир Зеленський заявив, що не візьме участь у Вільнюському саміті в литні, якщо не очікується конкретних результатів.