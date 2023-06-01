Чехия поддержала ускоренное вступление Украины в НАТО

Сенат Чехии одобрил резолюцию о подготовке к июльскому саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе и поддержал вступление Украины в НАТО в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в резолюции Сената.

В Сенате убеждены, что Украина демонстрирует готовность и решимость защищать евроатлантические ценности и что после завершения войны украинские вооруженные силы будут опытными военными в Европе.

Сообщается, что победа Украины над российской агрессией и присоединение к НАТО – интересы безопасности Чешской Республики. Вступление Украины в НАТО существенно укрепит военный потенциал альянса и укрепит устойчивый мир при сохранении международного порядка, основанного на правилах и нормах ООН.

"Сенат поддерживает скорейшее членство Украины в НАТО, мы поддерживаем обучение и поставку вооружения и других военных материалов Украине в координации с союзниками, мы поддерживаем повышение оперативной совместимости Украины с НАТО ради евроатлантической интеграции", – отмечается в тексте.

Чешские сенаторы убеждены, что саммит НАТО в Вильнюсе должен подтвердить твердую политическую приверженность Украине.

Чешские сенаторы призвали правительство страны начать дискуссию на саммите НАТО в Вильнюсе вместе с другими государствами-членами относительно четкого пути вступления Украины в НАТО и перспектив гарантий безопасности.

Напомним, Словения, Эстония, Франция, Нидерланды и Бельгия также поддержали вступление Украины в ЕС и подписали декларации.

Также известно, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку разрушенной войной страны и ее заявки на членство, хотя любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой. Члены Альянса стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания Совета Украина-НАТО.