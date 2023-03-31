В Словении поддержали вступление Украины в НАТО

Словения выступила в поддержку членства Украины в Североатлантическом Альянсе и заявила, что Украина должна стать равноправным членом НАТО.

Об этом говорится в совместной декларации Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Республики Словения Роберта Голоба, опубликованной на сайте главы государства.

В документе говорится, что Словения осуждает полномасштабное военное вторжение России в Украину, потому что это подрывает основы Устава ООН. Власти страны считают, что Украина обеспечивает безопасность евроатлантического пространства и за его пределами, из-за противостояния военной агрессии со стороны России.

Отмечается, что в документе зафиксирована твердая решимость стран привлечь к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, и поддержать создание специального международного трибунала для обеспечения ответственности за преступление агрессии.

Республика Словения и дальше будет продолжать содействовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО, направленной на обеспечение возможности Украинского государства эффективно защищать свои территории в соответствии с неотъемлемым правом на самооборону.

НАТО готово видеть Украину в своих рядах, но условием вступления в альянс является победа в развязанной Россией войне.