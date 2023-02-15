Генсек НАТО заявил, что после победы в войне Украина станет членом альянса

НАТО готово видеть Украину в своих рядах, но условием вступления в альянс является победа в развязанной Россией войне.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 15 февраля, сообщает Укринформ.

"По Украине позиция НАТО не изменилась: Украина станет членом Альянса, но сейчас фокус должен быть сделан на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне", - отметил Столтенберг.

По его словам, для этого альянс должен помогать Украине защитить ее суверенитет и целостность.

"Итак, главным, самым актуальным фокусом союзников по НАТО является гарантирование получения Украиной оружия, боеприпасов, в которых она нуждается для того, чтобы выгнать российских захватчиков", - отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что альянс работает с Украиной по долгосрочному партнерству, которое помогает Украине перейти от вооружений, доктрин и стандартов советских времен к стандартам НАТО, провести оборонную и реформу безопасности.

"Лучшим доказательством того, что поддержка работает, являются успехи, которые Украина демонстрирует на поле боя", - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг заверил, что двери альянса открыты, и напомнил, что сейчас Финляндия и Швеция очень близки к вступлению и уже вовлечены в различные процессы и все больше интегрируются в структуры НАТО.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в Европейский Союз через два года, а в НАТО после победы в войне с Россией.